Derby vinto 1-0 dalla Lazio | Zaccagni piega la Roma

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 marzo 2023)(ITALPRESS) – Ladimentica la delusione europea vincendo ilper 1-0 contro lagrazie al gol die può continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions; mentre per i giallorossi, dopo la debacle col Sassuolo, arriva un'altra sconfitta in Serie A, stavolta ancora più dolorosa. Duee due ko, entrambi per 1-0, per gli uomini di Mourinho in questo campionato. Gara “condizionata” dal rosso inflitto ai danni di Ibanez, per doppia ammonizione, poco dopo la mezzora di gioco.L'inizio è tutto di marca laziale, Luis Alberto per poco non trova l'incrocio dei pali con un destro a giro mentre dall'altra parte prova ad imitarlo Wijnaldum puntando sulla potenza senza trovare esito migliore. Ma è laa fare la partita, la serpentina ...