Derby Lazio-Roma | Mourinho nel mirino dei biancocelesti | cosa aveva detto

(Adnkronos) – La Lazio punge José Mourinho dopo la vittoria per 1-0 nel Derby contro la Roma. Il tecnico portoghese, squalificato e assente nella stracittadina, dopo l'eliminazione della Lazio alla Conference League aveva ironizzato sui cugini, già 'retrocessi' dall'Europa League: "Non ci sarà una terza competizione europea, giusto?", la battuta dello Special One. Ora, dopo il Derby, la Lazio si 'vendica'. "Ho sognato un esordio così nei Derby. E' un passo importante perché è uno scontro diretto, li abbiamo vinti entrambi, non credo ci sia anche il terzo per la Roma no? Ora festeggiamo e ci godiamo la sosta. Noi preferiamo parlare dopo il campo, non prima. Eravamo già carichi, poi abbiamo letto quella frase ed è ...

