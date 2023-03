Derby Lazio-Roma, disordini all’Olimpico: lancio di petardi e bottiglie, ferito un agente – I video (Di domenica 19 marzo 2023) Un pre-partita teso quello dell’Olimpico dove Lazio e Roma si affrontano nel pomeriggio di domenica 19 marzo per la 27esima partita di campionato. Alcuni tifosi delle due squadra capitoline hanno lanciato petardi, bottiglie di vetro e altri oggetti contro le forze dell’ordine, e un agente di polizia è rimasto ferito alla testa. L’allerta per il Derby intorno allo stadio era già alta, mille agenti sono stati schierati per evitare il contatto tra le tifoserie avversarie. Questo non ha impedito ad alcuni ultras giallorossi di provare a forzare il blocco, all’altezza del bar River, quando alcuni supporter biancocelesti si sono avvicinati agli ingressi da piazza De Bosis. March 19, 2023 March 19, 2023 su Open Leggi anche: Derby di ... Leggi su open.online (Di domenica 19 marzo 2023) Un pre-partita teso quello dell’Olimpico dovesi affrontano nel pomeriggio di domenica 19 marzo per la 27esima partita di campionato. Alcuni tifosi delle due squadra capitoline hanno lanciatodi vetro e altri oggetti contro le forze dell’ordine, e undi polizia è rimastoalla testa. L’allerta per ilintorno allo stadio era già alta, mille agenti sono stati schierati per evitare il contatto tra le tifoserie avversarie. Questo non ha impedito ad alcuni ultras giallorossi di provare a forzare il blocco, all’altezza del bar River, quando alcuni supporter biancocelesti si sono avvicinati agli ingressi da piazza De Bosis. March 19, 2023 March 19, 2023 su Open Leggi anche:di ...

