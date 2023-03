Derby di Roma e trasferta degli ultras del Napoli a Torino | domenica di allerta per il Viminale Controlli rafforzati in stazioni e aree di servizio dell’A1

(Di domenica 19 marzo 2023) Entra nel vivo oggi,19 marzo, la 27esima giornata di campionato, aperta venerdì sera dal successo dell’Atalanta sull’Empoli e condita ieri dagli scontri-salvezza e dalla caduta del Milan a Udine. Ma all’attenzione del governo e delle prefetture – dopo i gravissimi scontri di mercoledì scorso prima e dopo il match di Champions League-Eintracht – non sono certo i risultati sportivi: quanto le preoccupazioni per i nuovi possibili rischi per l’ordine pubblico. All’attenzione delè in particolare la coincidenza tra due eventi considerati particolarmente “sensibili”. All’Olimpico di, alle 18, va in scena ildella capitale tra Lazio e. Prima, alle ore 15, la capolistaproverà ad allungare ancora in classifica – in attesa del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... noemiofficial : Roma torno da te ?? Oggi bellissimo evento All’@AuditoriumPdM con @Ginocastaldo & @ernieassa per celebrare Dalla&Bat… - GassmanGassmann : La maratona di Roma lo stesso giorno del derby della capitale… #saiquelleideone - rafbarberio : Roma ha un sindaco geniale. Nel giorno del derby Roma-Lazio ha autorizzato anche la Maratona di Roma e la sfida tra… - sportli26181512 : Lazio, ecco il coro per il derby tra ironie e sfotto contro la Roma: Sarà intonato oggi per la prima volta, già dir… - Cinzia242 : RT @GassmanGassmann: La maratona di Roma lo stesso giorno del derby della capitale… #saiquelleideone -

...per leggere anchenome Associazione Sportivaanno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche Lazio -, dove vedere la partita in tv Sarri già in clima:...Di per sé, il- Lazio negli ultimi anni non ha dato adito a scontri o seri problemi di ordine pubblico. Ma l'allerta è alta, anche perché - scrive Il Messaggero - la prefettura teme ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra ieri in ritiro in vista deldi oggi contro laClaudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra ieri in ritiro in vista deldi oggi contro lache andrà in scena allo stadio Olimpico alle 18.00.

Lazio-Roma, un derby da Champions: le probabili formazioni di Sarri e Mourinho Corriere dello Sport

ROMA - Un nuovo coro da parte dei tifosi della Lazio infiammerà il derby delle 18. Diramato tramite canali social il testo da cantare in occasione della sfida alla Roma oggi all’Olimpico. La base ...E dopo essersi goduto in solitudine i cori dei 1.400 arrivati all’Anoeta per spingere la Roma verso i quarti di Euroleague, può nascondere l’emozione del quarto derby a causa della contestata ...