Derby ad alta tensione, lanci di bottiglie e fumogeni: polizia schierata (Di domenica 19 marzo 2023) Derby ad alto rischio: momenti di tensione si sono già registrati davanti allo Stadio Olimpico a Roma dove si terrà alle 18 si affronteranno e Lazio e Roma per il campionato di Serie A. Si sono registrati lanci di fumogeni e bottiglie da parte di alcuni tifosi: la polizia è schierata in tenuta anti sommossa. Per evitare possibili contatti tra le tifoserie rivali, sono stati schierati almeno mille tra carabinieri e polizia. In strada anche le unità antisommossa a cavallo e gli idranti. Misure eccezionali dopo l'allerta diramata dal Viminale sul rischio scontri tra ultras. Sono oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine mobilitati per evitare incidenti tra tifosi giallorossi e biancocelesti: servizi preventivi capillari sono già scattati nel ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023)ad alto rischio: momenti disi sono già registrati davanti allo Stadio Olimpico a Roma dove si terrà alle 18 si affronteranno e Lazio e Roma per il campionato di Serie A. Si sono registratidida parte di alcuni tifosi: lain tenuta anti sommossa. Per evitare possibili contatti tra le tifoserie rivali, sono stati schierati almeno mille tra carabinieri e. In strada anche le unità antisommossa a cavallo e gli idranti. Misure eccezionali dopo l'allerta diramata dal Viminale sul rischio scontri tra ultras. Sono oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine mobilitati per evitare incidenti tra tifosi giallorossi e biancocelesti: servizi preventivi capillari sono già scattati nel ...

