Deportazioni Ucraina, bimbo italiano portato dalla madre in Donbass: “Temiamo che ora sia finito in Russia” (Di domenica 19 marzo 2023) “Non sappiamo che futuro avrà”. Da mesi la famiglia di Roman Bonato chiede di avere notizie del bambino nato dal matrimonio di un uomo del veronese con una cittadina Ucraina, poi trasferitasi nel Donbass. Dopo le accuse lanciate a Vladimir Putin, i suoi nonni hanno lanciato un nuovo appello. Il timore dei parenti è che possa essere uno dei bambini costretti a trasferirsi in Russia, lo stesso reato contestato a Vladimir Putin dalla Corte penale internazionale, che venerdì ha emesso un mandato di cattura internazionale contro il presidente russo. Il bimbo di sei anni si è trasferito quando aveva un anno e mezzo nella regione di Donetsk, annessa alla Federazione Russa lo scorso settembre. “La nostra paura è che questo bambino italiano sia diventato come le migliaia di bambini ucraini di ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023) “Non sappiamo che futuro avrà”. Da mesi la famiglia di Roman Bonato chiede di avere notizie del bambino nato dal matrimonio di un uomo del veronese con una cittadina, poi trasferitasi nel. Dopo le accuse lanciate a Vladimir Putin, i suoi nonni hanno lanciato un nuovo appello. Il timore dei parenti è che possa essere uno dei bambini costretti a trasferirsi in, lo stesso reato contestato a Vladimir PutinCorte penale internazionale, che venerdì ha emesso un mandato di cattura internazionale contro il presidente russo. Ildi sei anni si è trasferito quando aveva un anno e mezzo nella regione di Donetsk, annessa alla Federazione Russa lo scorso settembre. “La nostra paura è che questo bambinosia diventato come le migliaia di bambini ucraini di ...

