Decine di auto e scuolabus in fiamme a Roma: anarchici scatenati, Schlein e la sinistra mute (Di domenica 19 marzo 2023) Ieri la manifestazione milanese in ricordo di Dax, Davide Cesare, ucciso il 16 marzo del 2003, nel corso della quale gli anarchici hanno imbrattato muri e provocato danni ad auto, bancomat, vetrine e palazzi: nella notte precedente, a Roma, prima un incendio di scuolabus a Ostiense, poi ieri notte un rogo di auto di servizio delle Poste nella zona di via Palmiro Togliatti. In nome di Alfredo Cospito, la violenza e la sopraffazione dei compagni rossi non si arresta, in tutta Italia, nel silenzio della sinistra e della Schlein che ancora parla della rissa tra ragazzini a Firenze e di "fascismo" e non dell'attacco allo Stato che va in scena ormai da settimane. Con tanto di rivendicazioni, come ai tempi delle Br, come quella arrivata oggi per la distruzione di 16 ...

