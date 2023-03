De-Trans, è possibile tornare alla vita di prima? (Di domenica 19 marzo 2023) In Inghilterra e in America, dove tanti adolescenti vengono trattati e operati per cambiare sesso, aumentano anche «i pentiti»: giovani che hanno iniziato troppo presto (su pressioni degli esperti) un percorso doloroso e da cui è molto difficile tornare indietro. Se ne parla poco, però, perché intorno alla «disforia di genere» il giro d’affari è in crescita continua. tornare indietro non si può e non è politically correct: è per questo che si discute ancora troppo poco della «deTransizione», fenomeno - o meglio, tabù - che riguarda chi ha cambiato sesso e poi si è pentito. I segnali che stanno arrivando da Inghilterra e Stati Uniti indicano però una chiara inversione di tendenza: il governo britannico ha chiuso il Gender identity development service (Gids) della clinica Tavistock, tempio della psicoanalisi infantile e ... Leggi su panorama (Di domenica 19 marzo 2023) In Inghilterra e in America, dove tanti adolescenti vengono trattati e operati per cambiare sesso, aumentano anche «i pentiti»: giovani che hanno iniziato troppo presto (su pressioni degli esperti) un percorso doloroso e da cui è molto difficileindietro. Se ne parla poco, però, perché intorno«disforia di genere» il giro d’affari è in crescita continua.indietro non si può e non è politically correct: è per questo che si discute ancora troppo poco della «deizione», fenomeno - o meglio, tabù - che riguarda chi ha cambiato sesso e poi si è pentito. I segnali che stanno arrivando da Inghilterra e Stati Uniti indicano però una chiara inversione di tendenza: il governo britannico ha chiuso il Gender identity development service (Gids) della clinica Tavistock, tempio della psicoanalisi infantile e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILMARCHESE__ : RT @matt1news: RACHEL LEVINE, IL TRANS IN SOVRAPPESO CHE RICOPRE IL RUOLO DI VICEMINISTRO DELLA SALUTE, DICE CHE L'AMMINISTRAZIONE BIDEN PR… - DomenicoCambar4 : #LGBT PROFILASSI CEREBRALE PRE #ENUCLEAZIONE CROMOSOMICA x tran&trans: SARÀ POSSIBILE? INDIVIDUI ESALTATI DA DEGEN… - marialetiziama9 : RT @matt1news: RACHEL LEVINE, IL TRANS IN SOVRAPPESO CHE RICOPRE IL RUOLO DI VICEMINISTRO DELLA SALUTE, DICE CHE L'AMMINISTRAZIONE BIDEN PR… - Sbrn65 : RT @matt1news: RACHEL LEVINE, IL TRANS IN SOVRAPPESO CHE RICOPRE IL RUOLO DI VICEMINISTRO DELLA SALUTE, DICE CHE L'AMMINISTRAZIONE BIDEN PR… - djnutria57 : RT @matt1news: RACHEL LEVINE, IL TRANS IN SOVRAPPESO CHE RICOPRE IL RUOLO DI VICEMINISTRO DELLA SALUTE, DICE CHE L'AMMINISTRAZIONE BIDEN PR… -