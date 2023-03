Davide Donadei | il chiarimento con Chiara e la stoccata di Arianna

Leggi su 361magazine

(Di domenica 19 marzo 2023)finita l’avventura al Grande Fratello Vip 7 ha incontratoRabbi e hanno avuto un. L’ex vippone le ha dimostrato di non averla mai traditaRabbi dopo il GF Vip 7 hanno avuto modo di chiarirsi assicurandosi un rapporto di rispetto reciproco. Uscito dal loft di Cinecittà, l’ex vippone ha cercato la sua exRabbi per chiarirsi e dimostrarle di non averla tradita conGianfelici, ex allieva di Amici. A dirlo era stata proprio, confermando le voci che sono circolate in merito. “Sono sempre stato rispettoso con lei” ha chiarito su Instagram per poi aggiungere: “Ci siamo incontrati per parlare pacificamente, una volta per tutte. Io sarò sempre per il ...