David Livingstone | l’Africa al centro

(Di domenica 19 marzo 2023)nasce nella Scozia vittoriana il 19 Marzo del 1813. Costretto a lavorare per non gravare sulla famiglia di estrazione operaia, nel frattempo frequenta gli studi di medicina. Il suo grande sogno è diventare missionario e spera, con la sua formazione medica, di poter essere scelto per evangelizzare le popolazioni autoctone del continente africano. Le sue speranze non si riveleranno vane, infatti, nel 1841 giunge a Città del Capo, odierna Sudafrica.: cristianesimo, commercio e civiltà(1813–71), fotografia di Thomas Annan,1864I primi anni in Africa non furono semplici per: a causa di dissapori con alcuni suoi compagni di missione e per una scarsa efficacia della sua evangelizzazione e nel 1847 giunge ...