"Daniele vuole sputt*nare gli autori del GF Vip": c'entra la storia con Oriana, l'indiscrezione – VIDEO (Di domenica 19 marzo 2023) Daniele Dal Moro, dopo la squalifica dal GF Vip, è tornato velocemente sui social dove tra un post ed una Story su Instagram ha lanciato varie bombe contro il reality di Alfonso Signorini. La squalifica all'ex tronista proprio non è andata giù e lo si comprende dal suo ultimo sfogo nel quale annuncia che presto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chiparladevest8 : @luigina_chris98 @Eli39686221 Io non mi sono scordata Micol non ti vuole, si vuole fare Davide Daniele etc, è andat… - AnitaCalle55986 : RT @uunformat: Quella frase che lei gli ha scritto nella lettera “anche se non te lo dico mi piace come sei” per Daniele ha una valenza imp… - U111999777 : RT @lareginaderoma: CHI TROPPO VUOLE...NULLA STRINGE..COSI DANIELE TE SE LEVATA DAI SUOI COGLIONI ?????????? - mrznda7 : Daniele ci insegna la libertà di non dover ringraziare nessuno per quello che si ha e poter fare o dire il cazzo ch… - Adelaide76v : RT @_soleilandia_: A Daniele non sono bastati mesi di gelosia e sottonaggine, lui vuole continuarlo a fare anche fuori e a noi questa cosa… -