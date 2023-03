Daniele Dal Moro non sarà in studio e lancia una promessa: “Racconterò tutta la verità” (Di domenica 19 marzo 2023) Daniele Dal Moro spara a zero dopo la squalifica dal GFVip: ecco il lungo sfogo social dell’ex gieffino Daniele Dal Moro dopo sei lunghi mesi è stato definitivamente squalificato dal Grande Fratello Vip. La sua nuova avventura televisiva è iniziata proprio lo scorso 19 settembre. Daniele è tornato al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente per viversi una nuova esperienza dopo il difficile passato affrontato. Daniele nel corso della sua esperienza tra alti e bassi, confronti e scontri ha instaurato un legame con la gieffina Oriana Marzoli, attualmente finalista di questa settima edizione. Leggi anche –> I Ferragnez commuovono il web: il gesto social per un giorno speciale Lo sfogo dell’ex gieffino: ecco cosa è emerso Daniele dal giorno in cui è uscito dalla ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 marzo 2023)Dalspara a zero dopo la squalifica dal GFVip: ecco il lungo sfogo social dell’ex gieffinoDaldopo sei lunghi mesi è stato definitivamente squalificato dal Grande Fratello Vip. La sua nuova avventura televisiva è iniziata proprio lo scorso 19 settembre.è tornato al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente per viversi una nuova esperienza dopo il difficile passato affrontato.nel corso della sua esperienza tra alti e bassi, confronti e scontri ha instaurato un legame con la gieffina Oriana Marzoli, attualmente finalista di questa settima edizione. Leggi anche –> I Ferragnez commuovono il web: il gesto social per un giorno speciale Lo sfogo dell’ex gieffino: ecco cosa è emersodal giorno in cui è uscito dalla ...

