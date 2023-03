Daniele Dal Moro durissimo contro il GF Vip: “Prelevato come un latitante, presto la verità” (Di domenica 19 marzo 2023) E’ un Daniele Dal Moro senza dubbio polemico, quello uscito dalla Casa del GF Vip. Una squalifica avvenuta in sordina, senza neanche attendere la puntata di lunedì, ma che si porta dietro tutta l’insofferenza dell’ex tronista di Uomini e Donne. Daniele ha già lasciato intendere di avere molto ancora da raccontare e adesso lo ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 19 marzo 2023) E’ unDalsenza dubbio polemico, quello uscito dalla Casa del GF Vip. Una squalifica avvenuta in sordina, senza neanche attendere la puntata di lunedì, ma che si porta dietro tutta l’insofferenza dell’ex tronista di Uomini e Donne.ha già lasciato intendere di avere molto ancora da raccontare e adesso lo ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

