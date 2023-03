Daniele contro il GFVip, lo sfogo: “La verità sul programma” (Di domenica 19 marzo 2023) Daniele Dal Moro venerdì è stato squalificato dal Grande Fratello Vip e in questi giorni ha più volte usato Instagram per sfogarsi. Il suo ultimo sfogo risale a qualche minuto fa dove preannuncia di voler raccontare tutta la verità sul programma a suo dire composto da “figli e figliastri”. “Dovevo essere in studio lunedì, questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni. Solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa. Un beso ... Leggi su biccy (Di domenica 19 marzo 2023)Dal Moro venerdì è stato squalificato dal Grande Fratello Vip e in questi giorni ha più volte usato Instagram per sfogarsi. Il suo ultimorisale a qualche minuto fa dove preannuncia di voler raccontare tutta lasula suo dire composto da “figli e figliastri”. “Dovevo essere in studio lunedì, questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni. Solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta lasul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa. Un beso ...

