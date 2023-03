Da un paio di notti, mi giro e mi rigiro nel letto pensando a me senza il lavoro. Aveva ragione il mio portiere: «Non c'è lavoro più faticoso che smettere di lavorare, signora mia». O forse sì: imparare a farlo (Di domenica 19 marzo 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Quanti anni hai?». La collega che si distingue per essere solitamente ben informata oggi sembra aver preso di mira me e le mie primavere. «Perché?» le chiedo circospetta, giusto per evitare discorsi deprimenti che di solito iniziano così. «Perché, se non ricordo male la tua età, tra un paio d’anni potresti anche tu cominciare a pensare di andare in pensione. Sai, ci sono tanti scivoli, anticipi, sconti, occasioni da prendere al volo per uscire un pochino prima». La guardo attonita, figurandomi uno scaffale tipo Ikea all’Inps: sì, ma quanto tempo prima? Nella mia mente di giovane attempata la pensione per ora si collocava in un orizzonte temporale del quale non scorgevo perfettamente i confini. Insomma, le ultime proiezioni che ho abbozzato, avendo a che fare per ... Leggi su iodonna (Di domenica 19 marzo 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Quanti anni hai?». La collega che si distingue per essere solitamente ben informata oggi sembra aver preso di mira me e le mie primavere. «Perché?» le chiedo circospetta, giusto per evitare discorsi deprimenti che di solito iniziano così. «Perché, se non ricordo male la tua età, tra und’anni potresti anche tu cominciare a pensare di andare in pensione. Sai, ci sono tanti scivoli, anticipi, sconti, occasioni da prendere al volo per uscire un pochino prima». La guardo attonita, figurandomi uno scaffale tipo Ikea all’Inps: sì, ma quanto tempo prima? Nella mia mente di giovane attempata la pensione per ora si collocava in un orizzonte temporale del quale non scorgevo perfettamente i confini. Insomma, le ultime proiezioni che ho abbozzato, avendo a che fare per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Amala4JZ : @Lorenzo11122 Farsi un paio di notti in galera - Italian_Refugee : RT @animadellafesta: POV: cazzeggi con Cazzullo, ma un paio di notti fa, improvvisamente, hai capito come funziona. Da una parte ci sei tu… - shevbad : @6spleen i cerotti compeed, li tieni un paio di notti e va via tutto - Pampulu_pimpulu : @shalafiea A me successe con l'appendiabiti. Lo spostai per cambiare, soltanto che per un paio di notti (quando ci… - MarcoMeo1 : Un paio di notti a Poggioreale, nelle aree più 'vivaci' del carcere, e vediamo se gli passa la voglia di fare i gua… -