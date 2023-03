Da noi… a ruota libera | ospiti puntata 19 marzo 2023 | Barbara De Rossi | Barbara Foria | Claudio e Federica Lippi e Ugo Bressanello

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 19 marzo 2023) Oggi, domenica 19, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesimadella quarta edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventesima, tra gliDe, protagonista, nel corso della sua carriera, tanto al cinema, quanto in tv e a teatro, che si racconterà in un’intervista a 360 gradi;, attrice, conduttrice e comica attualmente in tour con lo spettacolo teatrale “Volevo nascere scema per non andare in guerra”; e poi, in occasione della “Festa del papà”, che si celebra ...