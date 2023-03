Cutro | sparito lo zaino degli scafisti | Dentro c' era un milione di euro

(Di domenica 19 marzo 2023) Nell'ambito delle indagini sul tragico naufragio di migranti a, Crotonese, spunta il giallo del "tesoro". Secondo quanto riferito da uno dei superstiti, infatti, uno zainetto pieno di soldi che poteva contenere undi, forse une mezzo, sarebbe. Il calcolo della cifra è indicativo, e deriva dal fatto che i 180 profughi della Summer Love avevano pagato tra i quattromila e gli ottomilaa seconda dell'età, in tutto si parala di 1.560.000, riporta il Corriere che ha sollevato il caso. I soldi secondo il testimone sentito dai magistrati "erano in unonero, grande, posto sotto il divano dove era seduto uno...

La testimonianza rilasciata ai magistrati che indagano sulla tragedia da alcuni sopravvissuti. La cifra sarebbe compatibile con quanto richiesto ai migranti per la tratta: 4mila euro per i minori, 8mi ...