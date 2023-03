Curling | Mondiali femminili 2023 | secondo successo per l’Italia | battuta la Corea del Sud 8-3

(Di domenica 19 marzo 2023) Inizia nel migliore dei modi perquesta importante seconda giornata di gare aidi. Le azzurre, che questa sera affronteranno anche la Germania, in mattinata hanno ottenuto ilsu altrettanti incontri, battendo per 8-3 ladel Sud. Una vittoria importante ai fini della classifica, che permette al quartetto composto da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli di rimanere a punteggio pieno. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL MATCH – Le nostre ragazze sin dai primi tiri son sempre state in controllo della gara, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Curling #MondialiFemminili | Secondo successo per l'#Italia, battuta la #CoreadelSud 8-3 - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Curling, l’Italdonne esordisce con una vittoria ai Mondiali - angelo_perfetti : Curling, l’Italdonne esordisce con una vittoria ai Mondiali - RSIsport : ?????? Curling, Mondiali D 14h00 Svezia-Svizzera - OA_Sport : Curling, l’Italia tramortisce la Turchia: Constantini e compagne debuttano coi fiocchi ai Mondiali - -

Tutto pronto per Italia - Germania , partita valevole per la terza sessione del round robin deifemminili 2023 di. Dopo la vittoria all'esordio contro la Turchia e la sfida del mattino contro la Corea del Sud, le azzurre tornano sul ghiaccio per conquistare un altro successo e ...Tutto pronto per Italia - Germania , partita valevole per la terza sessione del round robin deifemminili 2023 di. Dopo la vittoria all'esordio contro la Turchia e la sfida del mattino contro la Corea del Sud, le azzurre tornano sul ghiaccio per conquistare un altro successo e ...Tutto pronto per Italia - Corea del Sud , partita valevole per la terza sessione del round robin deifemminili 2023 di. Dopo la vittoria all'esordio contro la Turchia, la formazione azzurra torna sul ghiaccio per conquistare un altro successo e rimanere nelle prime posizioni della ...

LIVE Italia-Turchia 6-0, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: terza mano rubata dalle azzurre in tre end OA Sport

08:43 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match valido per i Mondiali di curling femminile 2023. Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di ...La diretta testuale di Italia-Germania, partita del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling: aggiornamenti e punteggio live ...