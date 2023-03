Curling | Mondiali femminili 2023 | prima sconfitta per l’Italia | vince la Germania 7-4

(Di domenica 19 marzo 2023) Nella partita valevole per la terza sessione del round robin deidi, arriva laper. Dopo la vittoria all’esordio contro la Turchia e la sfida del mattino contro la Corea del Sud, le azzurre si sono arrese allacon il punteggio di 4-7. Niente da fare per Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, che a Sandviken, in Svezia, erano partite bene, salvo poi calare alla distanza e cedere il passo alla formazione tedesca, che ieri aveva esordito nel torneo con una. MVP di giornata Daniela Jenscht, decisiva soprattutto nella battaglia contro Constantini. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO ...

Inizia nel migliore dei modi per l' Italia questa importante seconda giornata di gare ai Mondiali femminili di curling 2023. Le azzurre, che questa sera affronteranno anche la Germania, in mattinata hanno ottenuto il secondo successo su altrettanti incontri , battendo per 8 - 3 la Corea del Sud.

LIVE Italia-Germania 2-1, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre salvano un complicato end OA Sport

