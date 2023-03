Cucinotta | «Dopo Il postino ho scoperto di essere dislessica Da piccola pensavano avessi problemi cognitivi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 marzo 2023) Sul Messaggero un’intervista a Maria Grazia. Nel 1987 fu eletta Miss Italia e pocofu scritturata da Renzo Arbore per “Indietro tutta” su Rai2. Da allora ha lavorato per cinema e tv fino a quando Massimo Troisi non la scelse come sua partner per “Il“, il suo ultimo film. Da allora lavora a lungo negli Usa e in Cina, anche come produttrice. Laracconta l’importanza del cinema nella sua vita. «Con un lavoro qualsiasi non ce l’avrei mai fatta. Non avevo una famiglia alle spalle e, come, a scuola faticavo a studiare. E parlare davanti agli altri per me era un incubo». I primi film come li ha fatti?: «Non lo so, era una tortura. Ma aiutavo i miei a livello economico, non potevo mollare. Per quello ho lottato contro me stessa. Ricordo le ...