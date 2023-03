Critiche alla Juventus: giuste o esagerate? Facciamo due conti (Di domenica 19 marzo 2023) La Juventus, in questa stagione, ha ricevuto diverse Critiche. Analizziamo nel dettaglio quanto successo per capire se sono state corrette. LaPresseAd inizio stagione gli obiettivi della Juventus erano piuttosto chiari: vincere il campionato, la Coppa Italia e arrivare in fondo in Champions League dopo anni di delusioni. Di questi tre obiettivi ne è rimasto soltanto uno, la coppa Italia; in Champions, la squadra è stata eliminata alla fase a gironi dopo cinque sconfitte e una sola vittoria. Delusione che ha portato pesanti Critiche alla Juventus; gli attacchi a squadra e allenatore non sono mancati neanche dopo la disfatta in casa del Napoli. La stagione, però, è ancora lunga e la Juventus è in risalita in campionato e in corsa nelle coppe; per questo, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 19 marzo 2023) La, in questa stagione, ha ricevuto diverse. Analizziamo nel dettaglio quanto successo per capire se sono state corrette. LaPresseAd inizio stagione gli obiettivi dellaerano piuttosto chiari: vincere il campionato, la Coppa Italia e arrivare in fondo in Champions League dopo anni di delusioni. Di questi tre obiettivi ne è rimasto soltanto uno, la coppa Italia; in Champions, la squadra è stata eliminatafase a gironi dopo cinque sconfitte e una sola vittoria. Delusione che ha portato pesanti; gli attacchi a squadra e allenatore non sono mancati neanche dopo la disfatta in casa del Napoli. La stagione, però, è ancora lunga e laè in risalita in campionato e in corsa nelle coppe; per questo, ...

