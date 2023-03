Cristina Scuccia, riparte dalla musica con il singolo “La Felicità è una nuova direzione” (Di domenica 19 marzo 2023) Cristina Scuccia, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha intrapreso un nuovo percorso dopo aver lasciato la vita consacrata e continua a pensare alla musica: è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download il singolo “LA Felicità È UNA direzione”. Pubblicato da Mu’s Anatomy e distribuito da Ada Music, il nuovo brano di Cristina Scuccia sarà in radio dal 24 marzo. Prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, “La Felicità è una direzione” è una canzone dalle atmosfere gioiose e concilianti che invita a prendere in mano la propria vita per stare bene. Un canto di libertà che incoraggia a seguire il proprio cuore senza aver paura di percorrere strade diverse perché queste a volte possono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023), la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha intrapreso un nuovo percorso dopo aver lasciato la vita consacrata e continua a pensare alla: è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download il“LAÈ UNA”. Pubblicato da Mu’s Anatomy e distribuito da Ada Music, il nuovo brano disarà in radio dal 24 marzo. Prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, “Laè una” è una canzone dalle atmosfere gioiose e concilianti che invita a prendere in mano la propria vita per stare bene. Un canto di libertà che incoraggia a seguire il proprio cuore senza aver paura di percorrere strade diverse perché queste a volte possono ...

