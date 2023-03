Cristina Scuccia, la prima esibizione senza velo. «Vivo a Madrid ma non faccio più la cameriera. L’uomo giusto? Arriverà» (Di domenica 19 marzo 2023) Con o senza velo, Cristina Scuccia, ex suor Cristina, non smette di seguire la sua grande passione per la musica. Tornata negli studi di Verissimo, dove pochi mesi fa aveva annunciato di aver lasciato il convento cambiando radicalmente vita in quel di Madrid, la giovane si è esibita con il suo primo singolo musicale La felicita è una direzione. «Vivo in Spagna ma non faccio più la cameriera», racconta Scuccia, annunciando ufficialmente la sua volontà di intraprendere la carriera da cantante. «Adesso sono felice e sto bene. Ho lavorato tantissimo e il mio passato fa parte di me. In questi mesi tantissimi religiosi mi hanno scritto e mi fa piacere. Lasciare non è stato un passaggio facile». Dopo la vittoria alla seconda ... Leggi su open.online (Di domenica 19 marzo 2023) Con o, ex suor, non smette di seguire la sua grande passione per la musica. Tornata negli studi di Verissimo, dove pochi mesi fa aveva annunciato di aver lasciato il convento cambiando radicalmente vita in quel di, la giovane si è esibita con il suo primo singolo musicale La felicita è una direzione. «in Spagna ma nonpiù la», racconta, annunciando ufficialmente la sua volontà di intraprendere la carriera da cantante. «Adesso sono felice e sto bene. Ho lavorato tantissimo e il mio passato fa parte di me. In questi mesi tantissimi religiosi mi hanno scritto e mi fa piacere. Lasciare non è stato un passaggio facile». Dopo la vittoria alla seconda ...

