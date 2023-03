Cristina Golinucci come Elisa Claps | dopo 30 anni si riapre il caso della ragazza scomparsa davanti al convento dei frati Cappuccini Il racconto della madre

Erano in 500 ad accompagnare in corteo Marisa Degli Angeli, la mamma di, nel tragitto tra il Duomo e piazza del Popolo. Molte più persone presenti che candele disponibili alla fiaccolata organizzata per sensibilizzare, ad oltre 30 anni dai fatti, sui ...Cesena, 8 marzo 2023 " Cinquecento persone in marcia per le strade del centro storico di Cesena nel nome die Chiara Bolognesi . L'8 marzo è una festa, che però qui, nel cuore della città, è una festa in cui nessuno ha voglia di divertirsi . Una festa senza due invitate. Non è per caso e ...Ad un'ora dalla fiaccolata organizzata a Cesena per chiedere giustizia, dopo 30 anni, per i casi di Chiara Bolognesi e, Rai 3 regionale è intervenuta in diretta in piazza Giovanni Paolo II, davanti al Duomo, per raccontare l'imminente manifestazione e ribadire sia appelli di solidarietà al sindaco ...

La madre di Cristina Golinucci, scomparsa a Cesena 30 anni fa ... Fanpage.it

È uno dei programmi più longevi di Rai 3, in 34 anni ha mantenuto inalterata una formula che funziona e ha un pubblico molto fedele ...Cesena, 11 marzo 2023 – Sul tavolo della Procura di Forlì da oltre un mese sono aperti due fascicoli che riguardano i casi delle giovani cesenati Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi, la prima ...