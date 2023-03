Cristiano Ronaldo cede il rigore? Ecco il video che lo smaschera | Guarda

(Di domenica 19 marzo 2023)ha fatto parlare di sé durante l'ultima partita con l'Al Nassr. Contro l'Abha il 38enne portoghese si è rivelato decisivo per il gol su punizione che ha permesso alla sua squadra di pareggiare e di avere la spinta per la rimonta, poi culminata nella vittoria finale. Ma il campione ha attirato su di sé l'attenzione anche per un altro motivo: si è reso protagonista di un gesto di grande generosità. L'ex di Real Madrid, Juventus e Manchester United ha "ceduto" un. Dopo il pareggio da lui conquistato, l'Al Nassr all'86' ha avuto la possibilità di ribaltare il risultato con un calcio diin un primo momento ha preso il pallone senza pensarci un istante. Poco dopo però ha deciso di fare un bel gesto, passando la palla a Talisca,ndogli ...

Non c'è scritto da nessuna parte che tuo figlio sarà il Messi o ildel domani. Non forzarlo, non cercare in lui le rivincite che vorresti per te. Guidalo, stagli vicino e ...ROMA - E' il 41' della ripresa tra Al Nassr e Abha . Fin lì la gara aveva registrato il vantaggio degli ospiti, poi al 10' della ripresaaveva pareggiato i conti con un calcio di punizione da lontano, dopo il quale il portoghese ha esultato rabbiosamente. Al 41', appunto, l'occasione per il sorpasso: calcio di rigore ...... l'Al - Hilal, club saudita, sarebbe pronto a sferrare l'assalto decisivo per ingaggiare Lionel Messi nella prossima stagione per farlo giocare nello stesso campionato di. Secondo ...

Una storia su Instagram di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo che insieme con tutta la famiglia vive in Arabia Saudita per l'avventura del fuoriclasse all'Al Nassr, ha ancora una volta ...