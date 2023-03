Crisi delle banche, cosa rischiano i correntisti italiani? (Di domenica 19 marzo 2023) Le banche italiane fanno segnare utili record ma sono appesantite dal rischio Btp. Nonostante ciò non ci sono rischi per i correntisti e questo lo dimostra l'ingente raccolta di capitali e la scarsa predisposizione degli italiani agli investimenti conservativi Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023) Leitaliane fanno segnare utili record ma sono appesantite dal rischio Btp. Nonostante ciò non ci sono rischi per ie questo lo dimostra l'ingente raccolta di capitali e la scarsa predisposizione degliagli investimenti conservativi

