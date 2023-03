Credit Suisse | Ubs offre un miliardo di dollari ma non basta A rischio 10mila posti di lavoro

(Di domenica 19 marzo 2023) Negoziati frenetici per definire il perimetro dell’operazione sulla seconda banca svizzera: alla finestra tutti i big per la spartizione degli asset. Il pressing politico e le resistenze

Silicon Valley Bank eLo scorso 10 marzo Silicon Valley Bank è precipitata ed è partita la paura del contagio che ha invaso anche l'Europa, andando a causare perdite del 7,11% sullo ...UBS offrirebbe fino a 1 miliardo di dollari per acquistare. Lo scrive il Financial Times, secondo cui le autorità svizzere stanno pianificando di cambiare le leggi del Paese per evitare un voto degli azionisti sull'operazione. L'accordo tra le ...Prima la notizia dell'offerta di acquisto fatta filtrare dal Financial Times, a strettissimno giro il rifiuto riportato dall'agenzia Bloomberg. Sembra proprio che il matrimonio tra Ubs eper oggi non s'ha da fare. L'Unione bancaria svizzera avrebbe messo sul tavolo un miliardo di dollari, con un'operazione tutta condotta con i titoli, sarebbe di 0,25 franchi ad azione. ...

Ubs, il principale gruppo bancario svizzero, ha offerto un miliardo di dollari per acquistare Credit Suisse. Lo ha riportato in mattinata il Financial Times, citando alcune fonti secondo le quali ...La fusione di Credit Suisse e Ubs dovrebbe concludersi entro oggi. E' quanto riferisce il quotidiano "Financial Times", secondo la ...