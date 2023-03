Credit Suisse | Ubs offre un miliardo di dollari ma il colosso svizzero rifiuta | “Troppo poco”

(Di domenica 19 marzo 2023) Corsa contro il tempo salvare. Le autorità svizzere lavorano senza sosta alla ricerca di un accordo che metta in sicurezza ile allenti le pressioni sull’intero settore bancario. La strada individuata come ‘unica opzione’ per arginare la crisi di fiducia è quella di un’acquisizione da parte di Ubs. L’obiettivo è raggiungere un’intesa prima dell’apertura dei mercati lunedì, ma non è semplice. Secondo quanto riporta il Financial Times, Ubs ha offerto undiper acquistare. Ma la banca avrebbe dato risposta negativa, scrive Bloomberg, seguendo la linea del suo maggiore azionista: l’offerta èbassa e non buona per gli azionisti. Che cosa prevede? Ubs avrebbe proposto il ...

Ora c'è anche la cifra. Come anticipato ieri Ubs, la più grande banca svizzera, è in trattative avanzate per acquistare la rivaleed evitare un tracollo sui mercati; e la trattativa è a uno stato così avanzato che dovrebbe concludersi nelle prossime ore in modo da evitare il panico sui mercati lunedì. Secondo il ...AGI - Ubs in lotta contro il tempo per portare a termine l'acquisizione della rivalee rassicurare gli investitori prima della riapertura dei mercati. Secondo quanto riportato da diversi media, la più grande banca svizzera è stata sollecitata dalle autorità a concludere ...🔊 Ascolta l'articolo Oggi si è tenuta una riunione del Consiglio federale svizzero per discutere del salvataggio dida parte di Ubs. Nonostante non siano stati rilasciati commenti ufficiali dal Dipartimento federale delle finanze (Dff), i media svizzeri riportano che i membri dell'esecutivo si sono ...

La società americana BlackRock, il più grande amministratore patrimoniale al mondo (gestisce un patrimonio totale di circa 10'000 miliardi di dollari, per un terzo in Europa) starebbe lavorando a un'o ...È corsa contro il tempo per l'acquisizione da parte di UBS di Credit Suisse. Secondo le indiscrezioni del Financial Times, UBS Group AG avrebbe offerto un miliardo di dollari. Un accordo composto da ...