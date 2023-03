Credit Suisse, “Ubs ha raggiunto l’accordo per acquisire il colosso svizzero”: offerta di oltre due miliardi di dollari (Di domenica 19 marzo 2023) “Accordo raggiunto”: Ubs è a un passo dall’acquisizione di Credit Suisse. La fine della trattativa per mettere in sicurezza il colosso svizzero e allentare le pressioni sull’intero settore bancario viene annunciata da Bloomberg e confermata da più fonti, citate anche dai media elvetici. L’obiettivo è raggiungere un’intesa prima dell’apertura dei mercati lunedì mattina. Ubs ha rivisto al rialzo a oltre due miliardi di dollari la sua offerta (inizialmente era di un miliardo) e ha ricevuto l’assist decisivo dalla Banca centrale svizzera, che ha offerto una linea di liquidità per 100 miliardi di dollari. “l’accordo tra le due maggiori banche svizzere – scrive anche il Financial Times – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) “Accordo”: Ubs è a un passo dall’acquisizione di. La fine della trattativa per mettere in sicurezza ile allentare le pressioni sull’intero settore bancario viene annunciata da Bloomberg e confermata da più fonti, citate anche dai media elvetici. L’obiettivo è raggiungere un’intesa prima dell’apertura dei mercati lunedì mattina. Ubs ha rivisto al rialzo aduedila sua(inizialmente era di un miliardo) e ha ricevuto l’assist decisivo dalla Banca centrale svizzera, che ha offerto una linea di liquidità per 100di. “tra le due maggiori banche svizzere – scrive anche il Financial Times – ...

