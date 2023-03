Credit Suisse, Ubs chiede maxi garanzie. Sharon Stone: "Ho perso tutto" (Di domenica 19 marzo 2023) Ubs, la più grande banca svizzera, è in trattative avanzate per acquistare la rivale Credit Suisse ed evitarne un tracollo, secondo quanto riferiscono diversi media, nel tentativo di rassicurare gli investitori ed evitare il panico sui mercati lunedì. Secondo il quotidiano Financial Times, un accordo potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore. Il governo svizzero si è riunito sabato pomeriggio per discutere della situazione del Credit Suisse, riferisce l'agenzia nazionale KeyStone-Ats. Secondo il quotidiano Nzz, i sette membri del Consiglio federale si sono incontrati per due ore. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 19 marzo 2023) Ubs, la più grande banca svizzera, è in trattative avanzate per acquistare la rivaleed evitarne un tracollo, secondo quanto riferiscono diversi media, nel tentativo di rassicurare gli investitori ed evitare il panico sui mercati lunedì. Secondo il quotidiano Financial Times, un accordo potrebbe essere raggiunto già nelle prossime ore. Il governo svizzero si è riunito sabato pomeriggio per discutere della situazione del, riferisce l'agenzia nazionale Key-Ats. Secondo il quotidiano Nzz, i sette membri del Consiglio federale si sono incontrati per due ore. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : «Pippa» Bunce, nato Philip, alto dirigente di Credit Suisse, mito della propaganda Lgbt, ama travestirsi ed è stato… - Agenzia_Ansa : Corsa contro il tempo salvare Credit Suisse. Le autorità svizzere, con la collaborazione di quelle britanniche e am… - borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - LucchinoL : wallstreetita: I casi #Svb, Signature Bank e Credit Suisse stanno mettendo in apprensione i risparmiatori di tutto… - steocx : @crypto_gateway Speriamo che non ci sia un effetto domino dopo il fallimento di credit suisse, altroché un milione!… -