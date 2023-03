Credit Suisse | soffiata sull' accordo | chi la compra e quanto spende

(Di domenica 19 marzo 2023) Sarebbe stato raggiunto un'acquisto di, la banca svizzera che ha scatenato il panico sui mercati la settimana scorsa, subito dopo il crac dell'americana Silicon Valley Bank. Stando ariportato da Bloomberg, Ubs - altro istituto elvetico - acquisteràpagando più di 2 miliardi di dollari. L'sarebbe stato mediato dal governo svizzero. Si dovrebbe trattare, insomma, di una transazione interamente azionaria e il prezzo sarà una frazione di quello delalla chiusura di venerdì, quando la banca era valutata circa 8 miliardi di dollari. Ubs, secondo questa offerta, "pagherà più di 0,50 franchi svizzeri per azione, in aumento rispetto all'offerta di 0,25 ...

MILANO - Ubs raddoppia, offrendo due miliardi di dollari per l'acquisizione di. L'indiscrezione è del Financial Times, che in mattinata aveva scritto di un'offerta da un miliardo formulata dai rivali di Zurigo per comprare la banca svizzera finita nell'occhio del ...

