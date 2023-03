Credit Suisse respinge proposta di acquisto di Ubs 1 mld di dollari | ' Troppo bassa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Corsa contro il tempo salvare Credit Suisse. Le autorità svizzere, con la collaborazione di quelle britanniche e am… - LaVeritaWeb : «Pippa» Bunce, nato Philip, alto dirigente di Credit Suisse, mito della propaganda Lgbt, ama travestirsi ed è stato… - borghi_claudio : Olè... 54 miliardi solo per Credit Suisse. E noi pensiamo di andare ad usare il MES con i nostri soldi per ripianar… - LaStampa : Ubs offre un miliardo per acquistare Credit Suisse, ma la banca respinge l’offerta: “Troppo bassa” - cribart : RT @AndreaPira: Ubs avrebbe chiesto anche una clausola di annullamento legata all’andamento dei cds. Zurigo molto fredda sulla proposta: da… -

Prima la notizia dell'offerta di acquisto fatta filtrare dal Financial Times, a strettissimno giro il rifiuto riportato dall'agenzia Bloomberg. Sembra proprio che il matrimonio tra Ubs eper oggi non s'ha da fare. L'Unione bancaria svizzera avrebbe messo sul tavolo un miliardo di dollari, con un'operazione tutta condotta con i titoli, sarebbe di 0,25 franchi ad azione. ...MILANO - Ubs sarebbe pronta a mettere sul tavolo fino a un miliardo di dollari per acquistare le attività del, secondo quanto riporta il Financial Times. Una cifra che, secondo rumors raccolti invece da Bloomberg , sarebbe considerata troppo bassa dal, che si appresterebbe a ...Corsa contro il tempo salvare. Le autorità svizzere lavorano senza sosta alla ricerca di un accordo che metta in sicurezza il colosso svizzero e allenti le pressioni sull'intero settore bancario. La strada ...

Bloomberg: "Credit Suisse rifiuta offerta da un miliardo di Ubs" TGCOM

Ubs vorrebbe offrire fino a un miliardo di dollari per acquistare Credit Suisse. L’offerta sarebbe stata comunicata domenica mattina, con un prezzo pari a 0,25 franchi svizzeri per azione. Lo ...Ubs avrebbe offerto un miliardo di dollari in titoli per acquistare Credit Suisse. Lo riferisce il sito del Financial Times, aggiungendo che le autorità svizzere potrebbero procedere a una modifica le ...