Credit Suisse | piano d’emergenza per evitare il default

(Di domenica 19 marzo 2023) E’ possibile l’uso di misure di emergenza per accelerare l’acquisizione dida parte di Ubs. Lo riporta il Financial Times, citando tre persone a conoscenza della situazione. Secondo le regole svizzere, Ubs dovrebbe infatti concedere agli azionisti sei settimane per consultarsi sull’acquisizione dell’istituto al centro dell’attenzione della comunità finanziaria internazionale. Ma le persone sentite dal Ft hanno detto che Ubs potrebbe ricorrere a misure di emergenza per saltare il periodo di consultazione e approvare l’operazione senza il voto degli azionisti. Le banche e le autorità di regolamentazione del Paese puntano a concludere un accordo di fusione tra i due istituti prima dell’apertura dei mercati di lunedì. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ubs, la più grande banca svizzera, è in trattative avanzate per acquistare la rivale ed evitare un tracollo sui mercati; e la trattativa è a uno stato così avanzato che dovrebbe concludersi nelle prossime ore in modo da evitare il panico sui mercati domani.

Il Consiglio federale si è riunito nuovamente stamane a Berna per discutere delle difficoltà con le quali è confrontata Credit Suisse.