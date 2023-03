Credit Suisse | accordo sul salvataggio da Ubs Patto delle banche centrali per altra liquidità

(Di domenica 19 marzo 2023)fatto per il:?sul tavolo anche 100 miliardi distraordinaria e garanzie pubbliche su cause e minusvalenze.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - CottarelliCPI : Domani riaprono i mercati finanziari e siamo ancora col fiato sospeso su Credit Suisse. C'è qualcosa di profondamen… - Gino16949609 : RT @CottarelliCPI: Domani riaprono i mercati finanziari e siamo ancora col fiato sospeso su Credit Suisse. C'è qualcosa di profondamente sb… - NeoCattaneo : 'Questo non è un salvataggio, è una soluzione commerciale', ha affermato la ministra delle Finanze svizzera Karin K… -

- Ubs, Lagarde (Bce), applaude l'operazione. I dettagliè riuscita a scongiurare il fallimento, decisivo l'intervento di Ubs e della banca svizzera. Con un'operazione da ...... con gli investitori che guardano agli sviluppi sul settore bancario dopo l'annuncio del salvataggio della bancada parte del colosso elvetico Usb assieme ai suoi principali azionisti ...... tra cui la Silicon Valley Bank, poi per il tracollo del, che ieri ha portato le autorità ad annunciare i tutta fretta un accordo di acquisizione salvataggio da parte di Ubs. 20 marzo ...

Ubs acquista Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri - Economia Agenzia ANSA

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...UBS e CS possono ottenere un sostegno di liquidità sotto forma di prestito per un ammontare massimo complessivo di 100 miliardi di franchi. La BNS può fornire a Credit Suisse ulteriori 100 miliardi so ...