Credi di comprare su Amazon e invece è una truffa: a cosa stare attenti adesso | Conto svuotato (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi i truffatori riescono a farti credere di stare comprando su Amazon solo per avere i tuoi dati e svuotarti il Conto. Amazon è il più grande sito di vendite online del mondo e tantissimi comprano quotidianamente da questo grande portale. Eppure proprio per questo i truffatori sono scatenati, perché sfruttando il buon nome di questa azienda possono mettere in campo dei raggiri pericolosissimi. Attenzione alla truffa che sfrutta il nome di Amazon – ilovetradingPurtroppo in tanti stanno cadendo nella rete dei truffatori ed è importante capire come funziona questa truffa. Questo genere di truffe legate al famoso sito di e-commerce ruotano proprio attorno alle false conferme degli ordini. E’ proprio ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi itori riescono a farti credere dicomprando susolo per avere i tuoi dati e svuotarti ilè il più grande sito di vendite online del mondo e tantissimi comprano quotidianamente da questo grande portale. Eppure proprio per questo itori sono scatenati, perché sfruttando il buon nome di questa azienda possono mettere in campo dei raggiri pericolosissimi. Attenzione allache sfrutta il nome di– ilovetradingPurtroppo in tanti stanno cadendo nella rete deitori ed è importante capire come funziona questa. Questo genere di truffe legate al famoso sito di e-commerce ruotano proprio attorno alle false conferme degli ordini. E’ proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gaby45yo1 : @RyoHazukiBlu @vecna1982 @jacopocoghe @Arcigay Meglio estremista religiosa, che un estremista che pensa che sia un… - Gaby45yo1 : @Lorenandriollo @pbecchi Pregiudizi su chi ordina i propri figli perché hanno soldi per permetterselo magari da un… - anteranet : @MattiaMinasi @acmilan @sscnapoli Credi che faccia differenza? Sai quanti sono i napoletani residenti a Milano? Pot… - Azathoth2001 : @unicornpolyglot @adrianfartade42 Della razza perfetta? Certo,credi che non vengano manipolate a piacimento le cose… - filipporiccio1 : @agnoom @fratotolo2 Certo che risulta al derubato. Cosa credi? Lo dico per esperienza personale: portafogli rubato,… -