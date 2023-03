Covid, le notizie. Mattarella: "Uno dei momenti più drammatici della nostra storia". LIVE (Di domenica 19 marzo 2023) Ieri la giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. "Il 18 marzo 2020 rimane nella memoria come uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica" ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sono 188.750 le vittime del Covid registrate in Italia al 16 marzo, a poco più di tre anni dall'inizio della pandemia, mentre i contagi sono stati 25.651.205 Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 marzo 2023) Ieri la giornata nazionale in ricordo delle vittime del. "Il 18 marzo 2020 rimane nella memoria come uno deipiùRepubblica" ha detto il Capo dello Stato Sergio. Sono 188.750 le vittime delregistrate in Italia al 16 marzo, a poco più di tre anni dall'iniziopandemia, mentre i contagi sono stati 25.651.205

