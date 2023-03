Covid, il Requiem al Donizetti in ricordo delle vittime (Di domenica 19 marzo 2023) Bergamo. Le prime file sono quelle delle grandi occasioni: le autorità civili, religiose e militari in alta uniforme, alcune fasce tricolori a rappresentare i Comuni coinvolti. Il Teatro Donizetti, nella sera di sabato 18 marzo, non è pieno zeppo, ci sono diversi posti vuoti in platea, ma è comunque gremito e le poltrone vuote sembrano quasi evocare coloro che non ci sono più, ovvero le vittime del Covid a cui la serata è dedicata. Sul palcoscenico, ad aprire la serata, i discorsi dei rappresentanti della MIA, della Fondazione Teatro Donizetti e l’Assessore Giacomo Angeloni che ricorda: “Tre anni fa a quest’ora mi trovavo nella chiesa del Cimitero di Bergamo davanti a decine e decine di bare e tra circa un’ora e mezza sarebbero partiti i primi camion con i nostri morti alla volta dell’Emilia Romagna… ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 marzo 2023) Bergamo. Le prime file sono quellegrandi occasioni: le autorità civili, religiose e militari in alta uniforme, alcune fasce tricolori a rappresentare i Comuni coinvolti. Il Teatro, nella sera di sabato 18 marzo, non è pieno zeppo, ci sono diversi posti vuoti in platea, ma è comunque gremito e le poltrone vuote sembrano quasi evocare coloro che non ci sono più, ovvero ledela cui la serata è dedicata. Sul palcoscenico, ad aprire la serata, i discorsi dei rappresentanti della MIA, della Fondazione Teatroe l’Assessore Giacomo Angeloni che ricorda: “Tre anni fa a quest’ora mi trovavo nella chiesa del Cimitero di Bergamo davanti a decine e decine di bare e tra circa un’ora e mezza sarebbero partiti i primi camion con i nostri morti alla volta dell’Emilia Romagna… ...

