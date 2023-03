Courmayeur | valanga si è staccata nel canalone del Vesses | si teme il coinvolgimento di sciatori

(Di domenica 19 marzo 2023) Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per unaneldel Vees, in val Veny, sopra(Aosta). L’allarme è stato dato intorno alle 13 dache hanno assistito al distacco. Non è escluso – secondo quanto si è appreso – che alcunipossano essere stati coinvolti. Vista l’impossibilità di raggiungere il luogo con l’elicottero a causa del maltempo (assenza di visibilità in quota) due squadre composte da tecnici del Soccorso alpino valdostano, Guardia di Finanza e medici sono partite via terra. L’intervento – fanno sapere dalla centrale del soccorso – è reso difficile, oltre che dalle condizioni meteorologiche, anche dall’instabilità del manto nevoso. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

