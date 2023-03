Courmayeur, valanga nel canalone del Vesses: il distacco visto dall'elicottero (Di domenica 19 marzo 2023) Una valanga si è staccata nel canalone del Vesses,a 2500 metri di quota, sopra il comune di Courmayeur, in Valle D’Aosta: due scialpinisti risultano dispersi. Lo ha accertato la squadra del Soccorso alpino valdostano che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che sono in buone condizioni e hanno riferito dei due dispersi. La comitiva proviene dal nord Europa. Le operazioni di ricerca avvengono anche con l'ausilio dell'elicottero, inizialmente impossibilitato a sorvolare la zona a causa del maltempo e dell'assenza di visibilità in quota. L'intervento è reso difficile anche dall'instabilità del manto nevoso Leggi su lastampa (Di domenica 19 marzo 2023) Unasi è staccata neldel,a 2500 metri di quota, sopra il comune di, in Valle D’Aosta: due scialpinisti risultano dispersi. Lo ha accertato la squadra del Soccorso alpino valdostano che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che sono in buone condizioni e hanno riferito dei due dispersi. La comitiva proviene dal nord Europa. Le operazioni di ricerca avvengono anche con l'ausilio dell', inizialmente impossibilitato a sorvolare la zona a causa del maltempo e dell'assenza di visibilità in quota. L'intervento è reso difficile anche'instabilità del manto nevoso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - fattoquotidiano : Courmayeur, valanga si è staccata nel canalone del Vesses: si teme il coinvolgimento di sciatori - fanpage : ?? ULTIM’ORA Una valanga si è staccata sopra Courmayeur. Si teme possano esserci degli sciatori sepolti dalla neve - LuciaDiMartin18 : RT @TV2000it: ??+++ #Valanga sopra #Courmayeur, due sciatori dispersi Altre due persone recuperate in buone condizioni Il #meteo complica i… - rep_torino : Valanga sopra Courmayeur, uno sciatore morto e un altro disperso [a cura della redazione Torino] [aggiornamento del… -

Valanga Courmayeur:un morto e disperso 18.50 Valanga Courmayeur:un morto e disperso E' stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti dalla valanga in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'altro è ancora disperso. E' in ... Valanga a Courmayeur, le immagini dall'elicottero ... si cerca un altro disperso L'elicottero del soccorso alpino della Valle d'Aosta sorvola la zona della valanga che si è staccata in un canalone sopra il Comune di Courmayeur. Ritrovato il corpo di ... Valanga a Courmayeur, uno sciatore morto e un disperso Leggi anche Valanga Courmayeur, le immagini dall'elicottero - Video Le ricerche sono però rese difficili, fa sapere il Soccorso alpino, perché le condizioni del canale non consentono ai soccorritori ... 18.50:un morto e disperso E' stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti dallain val Veny, sopra(Aosta). L'altro è ancora disperso. E' in ...... si cerca un altro disperso L'elicottero del soccorso alpino della Valle d'Aosta sorvola la zona dellache si è staccata in un canalone sopra il Comune di. Ritrovato il corpo di ...Leggi anche, le immagini dall'elicottero - Video Le ricerche sono però rese difficili, fa sapere il Soccorso alpino, perché le condizioni del canale non consentono ai soccorritori ... Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti Corriere della Sera Valanga a Courmayeur, uno sciatore morto e un disperso E’ di un morto e un disperso il bilancio della valanga che si è staccata oggi in Valle D’Aosta poco sopra Courmayeur nel canale dello Spagnolo. Il corpo senza vita di uno sciatore è stato individuato ... Valanga nel canalone del Vesses (Courmayeur), due sciatori nor europei dispersi Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al… ... E’ di un morto e un disperso il bilancio della valanga che si è staccata oggi in Valle D’Aosta poco sopra Courmayeur nel canale dello Spagnolo. Il corpo senza vita di uno sciatore è stato individuato ...Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al… ...