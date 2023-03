Courmayeur | valanga in canalone | timore sciatori coinvolti

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) –sopra il Comune diin Valle D’Aosta. Si è staccata neldel Vesses. A dare l’allarme intorno alle 13 da alcuniche hanno assistito al distacco, non riuscendo però a definire con esattezza il luogo dell’evento. La centrale operativa è, però, riuscita a circoscrivere il luogo anche grazie alle informazioni e ora sul posto stanno intervenendo via terra due squadre di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, di personale Soccorso del alpino della Guardia di finanza e un medico rianimatore che tenteranno un avvicinamento mediante gli impianti sciistici poiché al momento a causa delle avverse condizioni meteo è impossibile l’impiego dell’elicottero. L’intervento, inoltre, è reso difficile anche dalla instabilità del manto nevoso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - fattoquotidiano : Courmayeur, valanga si è staccata nel canalone del Vesses: si teme il coinvolgimento di sciatori - fanpage : ?? ULTIM’ORA Una valanga si è staccata sopra Courmayeur. Si teme possano esserci degli sciatori sepolti dalla neve - rep_torino : Valanga sopra Courmayeur, uno sciatore morto e un altro disperso [a cura della redazione Torino] [aggiornamento del… - MediasetTgcom24 : Valanga Courmayeur - Uno sciatore morto e uno disperso #valanga #19marzo #courmayeur -

Lo apprende l'AGI dai soccorritori che stanno operando a seguito dellacaduta oggi pomeriggio in un canalone del Vesses in Val Veny soprain Valle d'Aosta. La squadra dei ...E' stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da unanel canale di Vesses, in val Veny, sopra(Aosta). L'altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di individuarlo altrimenti le ricerche riprenderanno domani. Si ...L'elicottero del soccorso alpino della Valle d'Aosta sorvola la zona dellache si è staccata nel canalone del Vesses sopra il comune di. Si cercano due sciatori dispersi.

Valanga sopra Courmayeur, si temono sciatori coinvolti Corriere della Sera

COURMAYEUR. Due sciatori individuati in buone condizioni ma altre due persone risultano attualmente disperse. Sono in corso le operazioni dei soccorritori per una valanga che si è staccata nel ...Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, personale Sagf e medico rianimatore è partita via terra Impossibile al momento l’impiego dell’elicottero a causa delle condizioni meteo ...