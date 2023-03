Courmayeur, valanga in canalone: 2 sciatori dispersi (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Sarebbero due gli sciatori dispersi a seguito di valanga che si è staccata nel canalone del Vesses sopra il comune di Courmayeur in Valle D’Aosta. La squadra dei soccorsi via terra ha raggiunto il luogo del distacco. Due sciatori sono stati individuati, in buone condizioni generali. Sono stati loro a rivelare che c’erano altri due sciatori che risultano dispersi. Lo riferisce il soccorso alpino sottolineando che le operazioni di ricerca proseguono e che, visto che c’è stata una lieve temporanea schiarita, si tenterà un intervento con l’elicottero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Sarebbero due glia seguito diche si è staccata neldel Vesses sopra il comune diin Valle D’Aosta. La squadra dei soccorsi via terra ha raggiunto il luogo del distacco. Duesono stati individuati, in buone condizioni generali. Sono stati loro a rivelare che c’erano altri dueche risultano. Lo riferisce il soccorso alpino sottolineando che le operazioni di ricerca proseguono e che, visto che c’è stata una lieve temporanea schiarita, si tenterà un intervento con l’elicottero. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Courmayeur, valanga oggi nel canalone del Vesses: due sciatori dispersi Altre due persone sono state recuperate e sono in buone condizioni. L'instabilità del manto nevoso e le condizioni meteo rendono difficile le operazioni di soccorso. Valanga a Courmayeur: si temono dispersi, operazioni di soccorso complicate dalle condizioni meteo Valanga a Courmayeur. L'allarme è stato lanciato attorno alle 13:00 di domenica 19 marzo. Al momento sono sul posto due squadre del Soccorso alpino affiancate da Guardia di Finanza. Valanga a Courmayeur, due dispersi Due sciatori sono dispersi sotto la valanga che si è staccata in un canalone della val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori in buone condizioni.