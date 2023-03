Courmayeur | trovato morto uno dei due sciatori travolti da una valanga nel Canale degli Spagnoli

(Di domenica 19 marzo 2023) Proseguono le ricerche per rintracciare il secondo sciatore al momento disperso. L’allarme era lanciato verso le 13 da alcuniche avevano assistito al distacco

È stato localizzato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una valanga nel canale di Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). L'altro invece è ancora disperso ed è in corso un ultimo tentativo di ricerca. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso Alpino.

Recuperato il corpo di una delle giovani sciatrici svedesi travolte nel canale degli Spagnoli. Risulta ancora dispersa l'amica, le speranze di ritrovarla in vita sono pressoché nulle.