Così Israele guarda all'intesa Riad-Teheran (Di domenica 19 marzo 2023) Se è vero che l'accordo raggiunto a Pechino tra Iran e Arabia Saudita apre a cambi di scenario regionali — per esempio su dossier come lo Yemen e il Libano — è anche vero che uno dei Paesi che sente più direttamente quanto accaduto come una questione di interesse nazionale è Israele. Gerusalemme sta cercando di aprire i contatti con Riad — tramite una facilitazione americana complessa ma non impossibile. Contemporaneamente sta cercando di capire come muoversi con l'Iran — vedendo lo sviluppo del programma nucleare e l'attività di espansione delle milizie sciite regionali come due minacce esistenziali derivanti dalla Repubblica islamica. Narrazioni e interessi Una maggiore stabilità politica in Libano e una ricostruzione degli equilibri in Yemen potrebbe facilitare lo sviluppo economico nelle sottoregioni del Mediterraneo orientale e del Mar Rosso, aree ...

