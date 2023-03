Cosa aspettarsi dall’incontro Putin-Xi. L’analisi dell’amb. Castellaneta

(Di domenica 19 marzo 2023) Domani il leader cinese Xi Jinping sarà a Mosca per una visita di Stato in Russia durante la quale ci sarà un atteso incontro bilaterale con l’omologo Vladimir. chesi diranno i due? Sarà un’occasione per rinsaldare i rapporti bilaterali in contrapposizione all’Occidente oppure Xi cercherà di portare il leader russo a più miti consigli relativamente alla guerra in Ucraina attraverso un sapiente dosaggio di “bastone e carota”? Probabilmente si verificheranno entrambe le circostanze, anche se la prima (il rafforzamento dell’amicizia tra Mosca e Pechino) avverrà a favore di telecamere, mentre un discorso più franco e schietto sulla guerra sarà lasciato alla sfera privata del dialogo tra i due leader. Il punto da cui partire per effettuare qualsiasi analisi sull’evoluzione dei rapporti tra Cina e Russia è uno solo: ovvero la posizione di ...

che cosa si diranno i due Sarà un'occasione per rinsaldare i rapporti bilaterali in contrapposizione all'Occidente oppure Xi cercherà di portare il leader russo a più miti consigli relativamente alla ...