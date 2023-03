Cortesia e buone maniere sono solo un lontano ricordo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 marzo 2023) Ieri, insieme alla settimana, si è concluso anche il congresso della CGIL, tenutosi a Rimini. È vero che questo è il tempo in cui l’umanità tutta, all’ inizio del terzo millennio, si sta trovando a affrontare una crisi e un cambiamento senza dubbio straordinari.É altrettanto vero che un sussulto di bestialità, con buona pace dei diretti interessati, gli animali, facendo parte tali sconvenienti espressioni del loro naturale corredo genetico, ha investito buona parte dela popolazione del pianeta. Così sta accadendo, per la prima volta dal dopoguerra e con accresciuta gravità, che una persona spari a un’ altra senza motivo e via di questo passo, dando sfogo a ogni tipo di efferatezza. Tutto ciò accade in maniera spudoratamente vistosa, fortunatamente non sempre con spargimento di sangue. Per completare la la messa in evidenza la sua valenza negativa, essa è in grado di produrre spaccature ...