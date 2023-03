Corea del Nord testa nuovo missile alla vigilia del Freedom Shield

(Di domenica 19 marzo 2023) Ladelha lanciato domenica mattina (ora italiana) un sospettobalistico, l’ultimo lancio documentato da Giappone edel Sud interpretato ancora una volta come una minaccia per la pace nella regione indo-pacifica. Stando ai dati riportati dalle rispettive aeronautiche, quella di Seul e di Tokyo, ilha raggiunto un’altitudine massima ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile balistico a corto raggio verso il Mar del Giappone, secondo Seul #ANSA

