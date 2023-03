"Coppie gay spacciano bambini per loro figli", Roccella: "Rampelli dice verità" (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - "Spacciare evoca altre cose, magari il termine non è corretto, ma la verità è quella che ha detto Rampelli". Lo dice il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3, commentando le parole del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che ha parlato di Coppie gay che spacciano bambini per figli nel suo intervento ieri a In Onda su La7. "La nostra legge - dice Roccella - che per essere adottati ci vogliono un padre e una madre". "Se una donna che ha un figlio, orfano o non riconosciuto da sola, si sposa con un altro uomo, affinché questo bambino sia figlio di quell'uomo c'è bisogno dell'adozione in casi particolari, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - "Spacciare evoca altre cose, magari il termine non è corretto, ma laè quella che ha detto". Loil ministro per la Famiglia, Eugenia, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3, commentando le parole del vicepresidente della Camera, Fabio, che ha parlato digay chepernel suo intervento ieri a In Onda su La7. "La nostra legge -- che per essere adottati ci vogliono un padre e una madre". "Se una donna che ha uno, orfano o non riconosciuto da sola, si sposa con un altro uomo, affinché questo bambino siao di quell'uomo c'è bisogno dell'adozione in casi particolari, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : I figli delle coppie omosessuali sono fortemente voluti, nascono da pensieri lunghi, gravidanze della mente che dur… - colvieux : #Rampelli parla di “ coppie gay che spacciano un bambino per loro figlio”. Parole irricevibili, violente, traumatiz… - fanpage : In diecimila quest'oggi in piazza a Milano per urlare il proprio dissenso alla linea del governo sui figli delle co… - BrunoFelli1 : RT @sostengoi40: Qualcuno dica a quelli del pd che per crescere i figli ci vogliono i soldi e che anche le coppie gay hanno problemi ad ar… - vale_porcari : RT @ilruttosovrano: Strage di migranti? Bisogna avvertirli del pericolo visto che hanno telefoni e parabole, adozione coppie gay? Spacciano… -