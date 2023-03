“Coppie gay spacciano bambini per loro figli” | Roccella | “Rampelli dice verità”

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Spacciare evoca altre cose, magari il termine non è corretto, ma laè quella che ha detto”. Loil ministro per la Famiglia, Eugenia, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3, commentando le parole del vicepresidente della Camera, Fabio, che ha parlato digay chepernel suo intervento ieri a In Onda su La7. “La nostra legge –– che per essere adottati ci vogliono un padre e una madre”. “Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento, e cioè l’iscrizione all’anagrafe, di un bambino cheper proprioo significa che questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : I figli delle coppie omosessuali sono fortemente voluti, nascono da pensieri lunghi, gravidanze della mente che dur… - colvieux : #Rampelli parla di “ coppie gay che spacciano un bambino per loro figlio”. Parole irricevibili, violente, traumatiz… - fanpage : In diecimila quest'oggi in piazza a Milano per urlare il proprio dissenso alla linea del governo sui figli delle co… - G63AQ : RT @CeresaRaffaele: vogliono mettere la museruola all'aborto vogliono dettare le regole alle coppie gay vogliono vietare ogni forma di euta… - IberionWeston : @c_cricos @salvatore_irato @mauriziogily @LucaBizzarri Eeehhh!!! Ma ti leggi!?? 'Amici o parenti a regalare figli'… -

L'intervento a In Onda, su La7: 'Lespacciano per propri figli bambini avuti con la maternità surrogata'. Poi il post su Facebook: 'Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere'. Dura reazione delle ...Lo dice il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3, commentando le parole del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che ha parlato diche ...Parole a cui replica l'esponente del Pd Pina Picierno su Facebook: 'Una frase cattiva, non soltanto nei confronti delleche scelgono di accogliere con amore un figlio, ma soprattutto nei ...

Lo dice il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3, commentando le parole del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che ha parlato di coppie gay che ...L'intervento a In Onda, su La7: "Le coppie gay spacciano per propri figli bambini avuti con la maternità surrogata". Poi il post su Facebook: "Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere".