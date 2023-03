Coppa del Mondo di Ritmica, le Farfalle Azzurre non brillano nell’All around (Di domenica 19 marzo 2023) Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori non sono riuscite a salire sul podio del concorso generale alla World Cup di Ritmica ad Atene. La squadra Nazionale Azzurra di Ginnastica Ritmica ha totalizzato 62.700 punti, dato dalla somma del 34.850 ai 5 cerchi e del 27.850 ai nastri e palle. Le Farfalle non hanno brillato nell’All around della prima Coppa del Mondo della stagione ma potranno rifarsi oggi nelle due finali di specialità che le attendono. La medaglia d’oro è andata alle rappresentanti di Israele (65.450 pt.) che si sono imposte su quelle di Bulgaria (64.700 pt.) e Brasile (63.850 pt.). La #roadtomilano è ancora lunga. Si dovrà passare per Sofia (31 marzo-2 aprile), Tashkent (14-16 aprile) e Baku (21-23 ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 marzo 2023) Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori non sono riuscite a salire sul podio del concorso generale alla World Cup diad Atene. La squadra Nazionale Azzurra di Ginnasticaha totalizzato 62.700 punti, dato dalla somma del 34.850 ai 5 cerchi e del 27.850 ai nastri e palle. Lenon hanno brillatodella primadeldella stagione ma potranno rifarsi oggi nelle due finali di specialità che le attendono. La medaglia d’oro è andata alle rappresentanti di Israele (65.450 pt.) che si sono imposte su quelle di Bulgaria (64.700 pt.) e Brasile (63.850 pt.). La #roadtomilano è ancora lunga. Si dovrà passare per Sofia (31 marzo-2 aprile), Tashkent (14-16 aprile) e Baku (21-23 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Sofia Raffaeli vince la prima tappa della Coppa del Mondo: ad Atene la Formica Atomica chiude con il punteggio di 1… - ItaliaTeam_it : GRECIA MAGICA!????? Spettacolo nella prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica! Ad Atene, Sofia Raffaeli s… - Coninews : Regina Sofia!???? Raffaeli trionfa nell’All Around individuale ad Atene, prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastic… - blue_fedex : @capuanogio Beh ma ha il giocatore più anziano ad aver segnato in serie a,si soddisfazioni????gli daranno la coppa del nonno - ginnasticando : ????Ritmica, la tappa di Coppa del Mondo in diretta TV su La7d 2??9??A partire dalle ore 14.00 tutti sintonizzati pe… -