Coppa del Mondo di Biathlon | in classifica generale Vittozzi e Wierer tra le prime venti

(Di domenica 19 marzo 2023) Le mass start di Oslo hanno chiuso la stagione dideldi, ricca di soddisfazioni per i colori azzurri. La gara femminile è stata vinta dalla svedese Hanna Oeberg davanti alla norvegese Marte Roiseland e alla francese Anais Chevalier-Bouchet. Ottava posizione per Dorotheacon due errori al poligono, tredicesima Lisacon quattro bersagli mancati. Le due azzurre possono però festeggiare il piazzamento sui podio della, vinta dalla francese Julia Simon con 1.093 punti: con un’eccellente ultima parte di stagioneha chiuso al secondo posto con 911 punti, appena 29 più di, grande protagonista anche ai Mondiali di Oberhof lo scorso febbraio. La mass start maschile è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Dopo quattro anni...Lisa Vittozzi solleva la Coppa del Mondo di individuale ?????? #EurosportBIATHLON | #Vittozzi - Eurosport_IT : Sofia Raffaeli vince la prima tappa della Coppa del Mondo: ad Atene la Formica Atomica chiude con il punteggio di 1… - ItaliaTeam_it : GRECIA MAGICA!????? Spettacolo nella prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica! Ad Atene, Sofia Raffaeli s… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (22:45) Freestyle - Coppa del Mondo (Sport) #StaseraInTV 19/03/2023 #SecondaSerata @RaiSportweb - VitctorMuricch1 : RT @Eurosport_IT: Sofia Raffaeli vince la prima tappa della Coppa del Mondo: ad Atene la Formica Atomica chiude con il punteggio di 131.750… -

... certo fuori dall'Europa, e dallanazionale, ma con l'undicesimo scudetto da conquistare, che ... scioperotifo e insulti. Tanti per tutti. Ma soprattutto per Neymar e un po' anche per Messi, ...Il mese di aprile vedrà i viola impegnati fra serie A,Italia e Conference League, ogni tre ... Le provevantaggio le fa una prima volta Saponara al 17, trovando Falcone a deviare sopra la ...... potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a secondapacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partitecampionato di Serie C e della...

Finisce a Soldeu la coppa del Mondo di sci, trionfano Shiffrin e Zenhaeusern RaiNews

La campionessa del mondo vince il generale e la finale al cerchio.ROMA (ITALPRESS) - Sofia Raffaeli, dopo aver vinto il concorso generale di ieri, ...(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Quattro medaglie per Sofia Raffaeli e le Farfalle nelle finali di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Dopo aver vinto il concorso generale ieri, la 'formica atomica' nella ...